Türk Polis Teşkilatı\'nın kuruluşu Samsun\'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü Samsun'da törenlerle kutlandı, şehitler dualarla yad edildi.

Kutlama programı sabah saatlerinde Onur Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, anıta çelenk sundu. Müdür Arıbaş'ın akabinde Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu, Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği, Polis Emeklileri Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından da anıta çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşundan bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Gece, gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Törende konuşan Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığımız Samsun'da görev yapmanın onurunu yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize, emeklilerimiz ve meslektaşlarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum. Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Şehitler dualarla anıldı

Anıttaki programın ardından mezarlık ziyaretleri yapıldı. Emniyet görevlilerinin katılımıyla Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında şehitler için dua edildi. Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar şehitliklere karanfil bıraktı. - SAMSUN