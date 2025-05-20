TÜSİAD Başkanına Hapis İstemli Dava

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 5'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL