TÜSİAD Başkanı Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras hakkında istenilen ceza belli oldu
İSTANBUL - TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin zincirleme şekilde 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › TÜSİAD Başkanlarına Ceza Talebi - Son Dakika
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