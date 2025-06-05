Tütsü Yangına Neden Oldu

Arıcının tütsüsü ormanı yaktı

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde bir arıcının yaptığı tütsüden çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi.

Yangın bugün ilçede bulunan Gözde Kent mevkiinde saat 10.23'te çıktı. Bir arıcının tütsü yapması sonucu alevler ağaçlara ve otlara sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ilk müdahaleyi 10.33'te yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait, 2 uçak, 3 helikopter alevlere havadan, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer de karadan müdahale etti.

Yangın saat 11.47'de kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangına sebep olan arıcının ise hakkında yasal işlem yapılarak savcılığa sevk edildiği öğrenildi.