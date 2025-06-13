TüvTürk muayene istasyonuna operasyon: 3 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis, TürvTürk Muayene İstasyonu'na operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki TüvTürk Araç Muayene İstasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda polis, 3 şahsı gözaltına aldı. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar ise polisler tarafından istasyondan gönderildi.
Detay verilmeyen operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › TüvTürk'e Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika
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