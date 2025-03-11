Ukrayna'nın İHA Saldırısında Can Kaybı 3'e Yükseldi - Son Dakika
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Ukrayna'nın İHA Saldırısında Can Kaybı 3'e Yükseldi

Ukrayna\'nın İHA Saldırısında Can Kaybı 3\'e Yükseldi

Ukrayna'nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 3 can kaybı, 18 yaralı açıklandı.

11.03.2025 15:47
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Ukrayna'nın Rusya'nın Moskova bölgesine düzenlediği geniş çaplı İHA saldırısında can kaybı 3'e yükseldi.

Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Moskova bölgesine düzenlediği İHA saldırısında can kaybı artıyor. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, İHA enkazının düşmesi sonucu bir gıda firmasının dağıtım merkezinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şirket açıklamasında, olayda 40'tan fazla aracın da hasar gördüğü ifade edildi. Domodedovo kasabası Başkanı Evgeniya Khrustaleva, yaralanan 50 yaşındaki bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği saldırıda, 18 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov yaptığı açıklamada, Domodedovo kasabasında hastanede tedavi gören 43 ve 44 yaşlarındaki iki kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Başkent Moskova'daki 4 havaalanında uçuşlar da kısa süreli olarak askıya alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde 91, Kursk bölgesi üzerinde 126 İHA olmak üzere toplam 337 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'nın İHA Saldırısında Can Kaybı 3'e Yükseldi - Son Dakika

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