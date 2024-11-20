Ukrayna'nın Rusya'ya Saldırısında İngiltere Füzeleri İddiası - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya'ya Saldırısında İngiltere Füzeleri İddiası

Ukrayna'nın Rus topraklarında Storm Shadow füzeleri kullandığı öne sürüldü; Kursk hedef alındı.

20.11.2024 19:11
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Birçok medya kuruluşu tarafından Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullandığı iddia edildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerinin ardından İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini de kullandığı iddia edildi. Birçok medya kuruluşu, Ukrayna'nın söz konusu füzeler ile Kursk bölgesini hedef aldığını belirterek, Kursk'taki Rus vatandaşlarının bölgede roketlere ait parçalar bulduğu bildirildi. İngiltere, söz konusu haberler hakkında açıklama yapmadı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Savunma, Ukrayna, 3-sayfa, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'nın Rusya'ya Saldırısında İngiltere Füzeleri İddiası - Son Dakika

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