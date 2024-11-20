Ukrayna'nın Rusya'ya Saldırısında İngiltere Füzeleri İddiası

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Birçok medya kuruluşu tarafından Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini kullandığı iddia edildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzelerinin ardından İngiltere yapımı Storm Shadow füzelerini de kullandığı iddia edildi. Birçok medya kuruluşu, Ukrayna'nın söz konusu füzeler ile Kursk bölgesini hedef aldığını belirterek, Kursk'taki Rus vatandaşlarının bölgede roketlere ait parçalar bulduğu bildirildi. İngiltere, söz konusu haberler hakkında açıklama yapmadı. - LONDRA