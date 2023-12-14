Düzensiz göçle mücadele kapsamında ülke genelinde 12. Huzur Operasyonu gerçekleştirildi.

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2023 yılının 12. "Huzur" operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 23 ekip ve 64 personelin katılımı ile yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada, 1159 Türk vatandaşı, 96 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 287 araç, 53 umuma açık iş yeri, 12 metruk bina, 5 terminal ve 20 park-bahçe kontrol edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, "Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalarımıza taviz vermeden sürdürmeye devam edeceğiz." denildi. - ERZİNCAN