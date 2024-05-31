Ülkü Ocakları Başkanı silahla vurularak yaralanmıştı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Başkanı silahla vurularak yaralanmıştı: 2 gözaltı

Ülkü Ocakları Başkanı silahla vurularak yaralanmıştı: 2 gözaltı

Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak'ı silahla vurarak yaralayan saldırgan ile yanında bulunan bir arkadaşı Zonguldak'ta bir bağ evinde yakalandı.

31.05.2024 23:31
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Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak'ı silahla vurarak yaralayan saldırgan ile yanında bulunan bir arkadaşı Zonguldak'ta bir bağ evinde yakalandı.

Olay, 28 Mayıs'ta gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde Ocak Başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak'a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Konuya ilişkin incelemelerini devam ettiren ekipler, saldırgan S.K.'yı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saklandığı bağ evinde yanındaki arkadaşı U.Ş. ile birlikte yakaladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Zonguldak, Sapanca, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ülkü Ocakları Başkanı silahla vurularak yaralanmıştı: 2 gözaltı - Son Dakika

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