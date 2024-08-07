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Uludağ'da aç kalan ayının saldırısından son anda kurtuldular

Nefes kesen o anları telefonları ile kayıt altına aldılar

BURSA - Bursa'da aç kalan ayı, çöp konteynırında yemek aradığı sırada kendisini rahatsız eden insanları kovaladı.

Uludağ'a gezmeye giden vatandaşlar, çöp konteynırında yemek bir ayı olduğunu fark etti. Ayıyı bir süre rahatsız eden vatandaşlar ayıya epeyce yaklaştı. Aç ayı bir anda kendilerine doğru yaklaşan vatandaşlara saldırmak için hamle yaptı. Vatandaşlar ayının kovalamasıyla birlikte araçlarına binerek bölgeyi hızlıca terk etti. O anları cep telefonu kamerasına yansııd.