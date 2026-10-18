Uludağ\'da kar 20 santimetreye ulaştı, kış lastiği olmayan araçlar geri çevrildi

Bursa'da Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar Uludağ'a akın ederken, jandarma ekipleri de kış şartlarına karşı denetimlerini artırdı.

Uludağ'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yollar beyaza bürünürken, bölgede trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüleri kış şartlarına karşı uyarırken araçlarda kış lastiği kontrolü gerçekleştirdi. Kış lastiği bulunmayan araçların ise bölgeye çıkışına izin verilmeyerek geri çevrildi.

Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise beyaz örtünün keyfini çıkarmak için Uludağ'a geldi. Mevsimin ilk kar yağışını görmek isteyen vatandaşlar, beyaza bürünen bölgede hareketlilik oluşturdu. Jandarma ekiplerinin denetimleri sürerken, sürücülere kış şartlarına uygun ekipmanlarla yola çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan karla kaplanan yolları açmak için kar küreme araçları saatlerce ring attı.