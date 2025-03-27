Uludağ'da Kervansaray Otel Yangını - Son Dakika
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Uludağ'da Kervansaray Otel Yangını

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Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, 2 saatlik müdahale ile söndürüldü.

27.03.2025 08:34
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Uludağ'daki Kervansaray Otel yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

BURSA - Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangın sabah 06.00 sularında Kervansaray Otel'de meydana geldi. Otelin kafeteryasında çıkan yangın tüm otele yayıldı ve ekiplerin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. İçeride bulunan 12 otel görevlisinden 9'u dışarı çıkarken duman etkilenen 3 görevli ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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