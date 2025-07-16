Uludağ'da Orman Yangınlarına Karşı Devriye - Son Dakika
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Uludağ'da Orman Yangınlarına Karşı Devriye

Uludağ\'da Orman Yangınlarına Karşı Devriye
16.07.2025 09:29
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Jandarma ekipleri, Uludağ'da orman yangınlarına karşı güvenlik önlemlerini artırarak devriye geziyor.

Bursa'nın gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da jandarma ekipleri, orman yangınlarına karşı tam teçhizatla devriye görevi yapıyor. Son günlerde Türkiye genelinde artan orman yangınlarına karşı önlemlerini artıran ekipler, Uludağ'ın dört bir yanında hem havadan hem karadan kontrol sağlıyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma timleri, yangına sebep olabilecek en küçük bir ihtimali bile göz ardı etmeden bölgeyi adım adım tarıyor. Dronlar ve yangın köpekleriyle denetimlerin yanı sıra, araçlı ve yaya devriyeler de sürüyor. Vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, izmarit atmamaları konusunda sık sık uyaran ekipler, muhtemel riskleri en aza indirmek için gece gündüz görev başında. Özellikle hafta sonu ve tatil dönemlerinde ziyaretçi yoğunluğu artan Uludağ'da alınan bu tedbirler, doğayı koruma adına büyük önem taşıyor.

Denetimlerin sıklaştığını gören vatandaşlar, ekiplerin uygulamalarını memnuniyetle karşılarken, "Son zamanlarda ülkemizde çok fazla orman yangını oluyor, bu nedenle bizleri çok üzüyor. Duyarsız vatandaşların gereken ceza alması ve denetlenmesi çok güzel" dedi.

Yetkililer, vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyerek, herhangi bir duman veya şüpheli durum fark ettiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını talep ettiler.

Öte yandan Uludağ'a pikniğe gelen ailelerin çocukları da jandarma timleri ile sohbet etti. Çocuklar, jandarmanın maskotu olan köpeklerle de fotoğraf çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Orman Yangınlarına Karşı Devriye - Son Dakika

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