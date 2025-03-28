Uludağ'da Otel Yangını: 2 Ölü - Son Dakika
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Uludağ'da Otel Yangını: 2 Ölü

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Uludağ'daki yangın, sahurda mangal ateşinden başladı. Milli kayakçı ve babası yaşamını yitirdi.

28.03.2025 10:18
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Uludağ'daki otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı

Sahurda yapılan mangalın ateşi oteli yakmış

Eksi 3. katta kalan 12 personel kurtuldu 7. kattaki suitte kalan milli kayakçı ve kayak hocası babası kurtulamadı

BURSA - Bursa Uludağ'da Milli kayakçı Berkin Ustaile kayak hocası babası Yahya Usta'nındumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının sahur vakti personel tarafından yapılan mangal ateşinin personel dağıldıktan sonra yakın mesafedeki süs bitkisini tutuşturması sonrası çıktığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarından alev alan bitkiden düşen alevli parçaların otelin kafe kısmında başlayan yangını tetiklediği ortaya çıktı.

Uludağ'da alevlere teslim olan Kervansaray Otel'de Milli Kayakçı Berkin Usta ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise bilinci kapalı olarak önce Çekirge Devlet Hastanesi'ne ardından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ileri seviye yoğun bakım servisine yatırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri otelin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yangının alev alan süs bitkisinin parçalanıp alevli parçaların etrafa dağılması sonrası otelin kafe kısmında başladığı belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan iddiaya göre, otelin yemekçisi, bekçi, telesiyej görevlisi ve güvenlik görevlilerinden oluşan 12 kişilik personel sahur zamanı otelin alt tarafındaki giriş kapısı kullanıldığında 5'inci, arka taraftaki piste açılan kapı kullanıldığında giriş katında bulunan kafenin şöminesinde mangal yaptı. Birlikte sahur yapan ekip daha sonra eksi 3. kattaki odalarına istirahate çekildi. Personelin sahur yaptığı sırada olanlardan habersiz Milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya ve annesi Fikriye Usta 7. kattaki süit odada uyuyordu.

Sabaha karşı 05.22 herkesin uyuduğu sırada kafede söndürülmeyen mangal ateşinden önce süs bitkisine sıçrayan alevler daha sonra kopan parçalarla kafe kısmına yayılıp o bölümü tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sardı. Eksi 3. katta kalan 12 personel zemin katta direk dışarıya açılan otele malzeme getirilen kapıdan kaçarak canlarını kurtardı.

Ancak o sırada uykuda olan Usta ailesi personel kadar şanslı olmadı.

Yangının başlamasından kısa süre sonra Yahya Usta'ya telefondan ulaşan güvenlik güçleri oteldeki yangının haberini verdi. Oğlu ve eşi ile birlikte 7. kattaki odalarından çıkan Yahya Usta yangın merdiveni bulamayınca otelden çıkamadı. Olay yerine gelen ekipler baygın haldeki anne baba ve oğlu dışarıya çıkarsa da Milli kayakçı Berkin ile babası Yahya Usta hayatlarını kaybederden anne Fikriye Usta baygın halde hastaneye sevkedildi. Yoğun bakıma alınan Fikriye Usta'nın halen hayati tehlikesi devam ederken kayakçı baba ve oğlunun yarın öğle namazını müteakip toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Otel Yangını: 2 Ölü - Son Dakika

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