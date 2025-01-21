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Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde dün Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, gece saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilmişti. Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de geçiren Özdağ, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.