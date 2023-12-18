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Ümraniye'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ümraniye'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireye sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye\'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
18.12.2023 - 13:39,
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Ümraniye'de 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireye sirayet etti. Yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Ümraniye Atatürk Mahallesi Kırgülü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, daire içerisinde elektrik kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireye sirayet etti. Yangında, ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye merdiven ile çıkarak kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken daire kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Çok paniklediler sonra tek tek çıktılar"

Yangına tanık olan vatandaş Yunus Emre Ay, "Önce çocuk seslerini duydum dışarıya çıkıp baktığımızda az bir şey duman çıkıyordu biz hemen 112'yi aradık sonrasında ufak çaplı bir patlama olunca bir anda alevlendi bina içerisindeki vatandaşlar tahliye edildi. itfaiye geldi, duyduğum kadarıyla yatak odasına çıkmış yangın. Yorganı yakmış çocuk. Üst kattakiler ilk önce çok paniklediler sonra tek tek çıktılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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