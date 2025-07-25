Ümraniye\'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın yan taraftaki 4 katlı binanın da çatısına sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Tatlısu Mahallesi Esenli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangın kısa süre sonra yan taraftaki 4 katlı binaya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise bir süre daha devam etti. Çatı katındaki yangın mahalleliler arasında paniğe neden olurken, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Gülbahar Saydık ve Merve Yanık isimli iki vatandaşa olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Olay sırasında baygınlık geçiren bir vatandaşa da yine olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi.

Yangına tanık olan mahallelilerden Yüksel Can, "İtfaiyenin sesiyle çıktık baktık ki dumanlar gökyüzüne sıçramış. Sonra aşağı indik, ikinci katta oturan bayanı baygın getirdiler. Karşımızda oturuyordu. Bir hafta önce de burada yangın çıkmıştı. Sadece duman çıkmıştı ama alev yoktu" dedi.

Öte yandan yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL