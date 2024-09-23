Ümraniye'de Polis Memurlarına Saldırı

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Ümraniye'de bir şahıs, polis memurunun silahını alıp ateş açtı. Olayda biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı. Olay anı ve ateş açan şahsın yakalanma anı kameraya yansıdı

Olay, 23.45 sularında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi petrol yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle polisin silahını gasp ederek rastgele ateş açtı. Olay sonucu biri ağır olmak üzere iki polis memuru yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL