Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Cep Telefonundan Kredi Kartıyla Nakit Avans Çeken Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Cep Telefonundan Kredi Kartıyla Nakit Avans Çeken Şahıs Tutuklandı

Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Cep Telefonundan Kredi Kartıyla Nakit Avans Çeken Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekildiğini fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, parayı kripto borsasına aktardığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.03.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi arkadaşının cep telefonundaki mobil uygulamayı kullanarak kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekerek kripto borsasına yatıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentteki üniversitede öğrenim gören F.K., polise başvurarak cep telefonundaki banka mobil uygulaması üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekilip ardından paranın kripto borsasına aktarıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.K.'nın kendisi gibi öğrenci olan A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y.'nin telefonunda inceleme yapan ekipler şüphelinin internetteki bir borsa platformuna parayı aktardığını tespit etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Suç, 3.Sayfa, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Cep Telefonundan Kredi Kartıyla Nakit Avans Çeken Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:00 Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu.
09:28 KDV ve MTV’ye düzenleme yapılacak mı Bakan Şimşek net konuştu KDV ve MTV'ye düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek net konuştu
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
09:00 Penaltı mı değil mi Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
10:48 Sosyal medya fenomeni başını çekti, dolandırıcılık çetesi yakalandı Sosyal medya fenomeni başını çekti, dolandırıcılık çetesi yakalandı
10:36 Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
10:33 Rıdvan Dilmen Galatasaray’ı yere göğe sığdıramadı: 1-0’ı en iyi oynayan takım Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: 1-0'ı en iyi oynayan takım
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:23 MİT, PKKKCK’nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir’i etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
10:10 666 bölümdür Arka Sokaklar’da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
09:33 Tepki alınca hemen sildi Arda’dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
09:10 Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor
08:59 Bahreyn’e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 10:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi Arkadaşının Cep Telefonundan Kredi Kartıyla Nakit Avans Çeken Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement