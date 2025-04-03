Ünye'de Elektrik İşçisine Akıma Kapıldı - Son Dakika
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Ünye'de Elektrik İşçisine Akıma Kapıldı

Ünye\'de Elektrik İşçisine Akıma Kapıldı

Ünye'de enerji nakil hattında bakım yapan işçi, akıma kapılarak düştü ve hayatını kaybetti.

03.04.2025 10:09
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Ordu'nun Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Ünye- Akkuş enerji nakil hattında direkte bakım çalışması yapan elektrik dağıtım firması görevlisi Bayram Güneş(38), bir anda akıma kapıldı. Direkten düşerek ağır yaralanan Güneş'i yerde gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de Elektrik İşçisine Akıma Kapıldı - Son Dakika

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