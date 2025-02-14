Ünye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Ünye'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ünye\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada cip ile Tofaş otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

14.02.2025 10:51
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında cipe çarpan Tofaş otomobil büyük hasar aldı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Gölevi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında sinyal vererek kavşaktan dönmeye çalışan N.Ç. idaresindeki 52 YA 014 plakalı cip ile aynı istikamette olan M.K.'nın kullandığı 41 TK 817 plakalı Fiat Tofaş otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.K ile diğer araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ola yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı kısa bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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