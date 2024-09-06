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Urla'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 13.01'de Urla ilçesi Kuşcular Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.