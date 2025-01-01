Uşak'ta erkek cesedi bulundu

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Uşak'ta dün gece saatlerinde yol kenarında bulunan erkek cesedinin 34 yaşındaki Barış Dedeoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Olay, Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edilen bilgilere göre; köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cesedin kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlik teşhisi için Konya'dan gelen aile cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu teşhis etti.

Öte yandan, jandarma ekiplerince şüpheli şahıs A.Ç. (37) için yakalama çalışmaları sürüyor. - UŞAK