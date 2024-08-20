Uşak\'ta İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapıldı

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Uşak'ta bir inşaatın temeline beton atarken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 2. Akarca Sokak üzerinde bir inşaatın temeline beton döken mikserinin pompası elektrik tellerine temas etti. Bu sırada pompayı tutan inşaat işçisi Y.Y. (46) elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatılırken, inşaat işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - UŞAK