Uşak'ta Oğul Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

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Babasını bıçaklayarak öldüren oğul tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta dün taşınma sırasında eşyalarını toplarken babasını bıçaklayan 29 yaşındaki oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta bulunan tek katlı binada taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada Tolga Y. (29), babası Zeki Y.'yi bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince baba Zeki Y., ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Tolga Y. ifadesinde Mehdi olduğu babasının da din düşmanı olduğu için bıçakladığını öne sürerek pişman olmadığı söyledi.