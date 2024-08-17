Uşak'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Uşak'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor

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Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangın otluk alandan ormanlık ve meşelik alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

17.08.2024 17:33
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Uşak'ta otluk alanda çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesine başlı Dereli köyünde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye de çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter sevk edildi.

Yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.

Uşak\'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Uşak'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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