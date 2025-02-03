Uşak'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Uşak\'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Uşak'ta kömür yüklü tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı. Yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

03.02.2025 17:00
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Uşak'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkan kömür yüklü tır devrildi, sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir-Uşak karayolu üzerinde merkez istikametine doğru seyir halinde olan F.D.Ç. (30) idaresindeki 01 UAA 19 plakalı kömür yüklü tır Hacıkadem kavşağı yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Tırın ve dorsenin devrilmesi sonucu kömürler ise yola saçıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralanan tır sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, İzmir-Uşak karayolu ise tek şeritten araç geçişlerine izin verildi.

Öte yandan, sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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