Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araç, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve cadde trafiğe açıldı.

25.04.2024 23:59
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Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Üsküdar Ferah Mahallesi Günbattı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Opel marka otomobil, park halindeki BMW marka araca çarparak takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Takla atan araç, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İtfaiye, Üsküdar, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da park halindeki araca çarpan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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