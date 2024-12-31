Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü - Son Dakika
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Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, üst geçit altında otlar arasında bir ceset bulundu. Şahsın 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

31.12.2024 17:06
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Antalya'da bir şahıs üst geçidin altında otlarında arasında ölü bulundu. Çevredeki vatandaşların gelen kötü kokuyla fark ettiği cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirtildi.

ÇALILARIN ARASINDA BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU

Olay, saat 15.30 sıralarında Anntalya'nın Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, üst geçit altında ağır bir koku alan vatandaşlar çalıların altında bir kişinin battaniyeye sarılı şekilde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan tanınmaz haldeki cesedin üzerinden Kazım Taşdemir (66) adına kimlik çıkarken, Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • kuzeyli baba:
    Fakir ölse duyan olmaz,mezarını kazan olmaz... 91 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    10 gündür kimse nasıl fark etmemiş hayret. fare bile ölse les gibi kokar. 44 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ülke de herşey mevcut öldüren öldürene 16 5 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Yılbaşı telaşından gören olmamıştır… 0 0 Yanıtla
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