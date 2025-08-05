Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bir köyün sular altında kalması sonucu 50'den fazla kişi kayboldu.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış, sele yol açtı. Uttarkashi kasabasında dağdan gelen sel, turistik Dharali köyünü sular altında bıraktı. Evler sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yetkililer 50'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtirken, bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Meteoroloji servisi, eyalette 10 Ağustos'a kadar şiddetli yağışın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. - UTTARAKHAND
Son Dakika › 3.Sayfa › Uttarakhand'da Sel Felaketi: 50 Kayıp - Son Dakika
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