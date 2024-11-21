Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Erzurum'da - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Erzurum'da

Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Erzurum\'da

Erzurum'da düzenlenen toplantıda uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bilgiler paylaşıldı.

21.11.2024 10:27
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Erzurum'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim ve Önleme Faaliyetleri Toplantısı" yapıldı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Erzurum Valisi Çiftçi, İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu ile ilgili eylem planı hakkında bilgi vererek toplumun tüm kesimlerinin iş birliği içinde bu mücadeleye katılması gerektiğini vurguladı. Özellikle gençlerimizin ve öğrencilerimizin korunması için kurumlarımızın ve ekiplerimizin sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Erzurum'un uyuşturucuyla mücadelede iyi bir seviyede olduğunun altını çizen Vali Çiftçi, 2024 yılı içinde 62 bin vatandaşımıza bilgilendirme yapıldığını ve bu çalışmaların kesintisiz süreceğini ifade etti. Valimiz Sayın Çiftçi: "Bu çalışmaları her ne kadar iyi bir düzeyde yürütsek de hala yapılacak çok iş var. Mücadelenin daha iyi bir düzeyde yürütülmesi gerekiyor. Bu noktada, gerek Emniyet Müdürlüğü gerek Jandarma Komutanlığı gerekse diğer resmi kurumlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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