Uyuşturucu Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı

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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklandı.

07.04.2025 12:53
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 46 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından "Örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti" yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi, yakalanan 46 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütlü olarak uyuşturucu madde üreten ve satan şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezli Gaziantep ve Osmaniye'de birçok adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 3 ildeki eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde satan ve üretenlerin olduğu 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramada 5'er adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 320 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 21 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

34 şüpheli tutuklandı

Jandarmada ifadesi alınan şüphelilerden 19'u "Örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti", 3'ü "Uyuşturucu imal ve ticareti"nden, 24'ü ise "Uyuşturucu madde satın almak"tan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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