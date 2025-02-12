Uyuşturucu Operasyonunda 11 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 11 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen şafak operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.

12.02.2025 21:53
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Şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından önceki gün kent merkezinde ve kırsal bölgede tespit edilen 15 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapılmıştı.

Şafak vakti yapılan operasyonlarda ekipler, açılmayan kapıları koçbaşıyla tek tek kırdı. Özel harekat polis ekipleri ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda toplam 11 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonda 13 paket halinde 96,86 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 15 paket halinde 313, 57 gram metamfetamin maddesi, bin 23 adet Sentetik ecza hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Polis merkezi ve jandarma komutanlığına götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 11 şahıs sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başladı.

Kaynak: İHA

Politika, Adıyaman, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda 11 Gözaltı - Son Dakika

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