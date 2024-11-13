Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 23 gün hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs Özburun Beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR