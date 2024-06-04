Uyuşturucu ticaretinden serbest kalan şahıs savcının itirazı sonucu tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu ticaretinden serbest kalan şahıs savcının itirazı sonucu tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı. H.K., yeniden gözaltına alınarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

04.06.2024 16:40
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Uyuşturucu ticaretinden serbest kalan şahıs savcının itirazı sonucu tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.K.'yi gözaltına aldı. Pazar günü Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı üst mahkemeye H.K.'nin tutuklanması için itirazda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan H.K. yeniden gözaltına alındı. Narkotik polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu ticaretinden serbest kalan şahıs savcının itirazı sonucu tutuklandı - Son Dakika

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