Uyuşturucudan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.K., isimli şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama' suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR