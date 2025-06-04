Vali Çiftçi\'den Boğulma Uyarısı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, havaların ısınmasıyla birlikte suda boğulma vakalarının artabileceğine dikkat çekti. Erzurum'da son 5 yıl içerisinde 27 kişinin serinlemek isterken suda boğularak vefat ettiğini söyleyen Vali Çiftçi, vatandaşları uyardı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'la asayiş toplantısı düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleşen toplantıda Vali Çiftçi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Çiftçi, havaların ısınmasıyla birlikte suda boğulma vakalarının artabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Kentte 2020-2025 yılları arasında 27 kişinin suda boğularak hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Vali Çiftçi, "Değinmek istediğim bir konu da yaz aylarının gelmesiyle beraber ilimizde de görülen suda boğulma vakalarıdır. İlimizde 2020-2025 yılları arasında toplam 27 adet suda boğulma olayı vuku bulmuştur. Vakalar incelendiğinde çoğunluğunun gölette, çayda veya dere yataklarında olduğunu görüyoruz. Bu olayların önüne geçebilmek için de çocukların su kenarında asla kendi başlarına yalnız bırakılmamaları, yüzme bilmeyen kişilerin sığ da olsa kesinlikle sulara girmemesi, derin sulara kesinlikle yaklaşmamaları, kendi can güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde serinlemek maksatla suya girebilecek kişiler olduğunu düşünerek bir hatırlatma olarak ifade ediyorum" dedi.

Kurban Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşların hız limitlerine uyması gerektiğini vurgulayan Vali Çiftçi, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için gerek emniyet müdürlüğümüz gerekse jandarma komutanlığımız tarafından bayram öncesi bayram esnası ve bayram sonrasında 667 uygulama noktasında toplam 4 bin 991 personel ile gerekli tedbirler planlanmıştır. Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşların istirhamım lütfen hız limitlerine uyalım. Trafik kurallarına uyalım. Bayram sevincini yasa dönüştürmeyelim. Tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

Görev yaptığı süre boyunca toplamda 186 kişiye silah taşıma ruhsatı verdiklerini de kaydeden Vali Çiftçi, "Göreve başladığım 18 Ağustos 2023 tarihinden bugüne kadar valiliğimiz tarafından verilen silah taşıma ruhsatlarıyla ilgili de konuşmak istiyorum. Can güvenliğinden dolayı ruhsat verdiğimiz vatandaş sayısı 92. Görevde olduğum süre zarfında gerek can güvenliğinden gerek sürü sahibi veya arıcı olduğundan, kuyumcu, müteahhit veya akaryakıt istasyonu sahibi olduğundan ya da avukat, meclis üyesi, oda üyesi olarak görev yaptığından dolayı bugüne kadar toplamda 186 kişiye silah taşıma ruhsatı verdiğimizi ifade etmeliyim. Hem emniyet müdürlüğümüzde hem jandarma komutanlığımızda dosyası işlem görmeyi bekleyen 52 adet dosyanın daha olduğunu ifade etmek isterim. Bunları peyderpey değerlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli düşüş yaşandığını kaydeden Vali Çiftçi, şunları söyledi; "İlimizde kişilere karşı işlenen suçlarda 2024 yılının ilk 5 ayında toplam 2 bin 954 olay meydana gelmişken 2025 yılında bu sayı 2 bin 581'e gerilemiştir. Azalış oranımız yüzde 12.6'ya tekabül etmektedir. Yine sayın içişleri bakanımızın başkanlığında mayıs ayında yapmış olduğumuz toplantıda bu konu gündeme gelmişti. 2023-2024-2025 yıllarının karşılaştırmalı tablolarında kişilere karşı işlenen suçlarda Erzurum 30 büyükşehir arasında en fazla düşüşün kaydedildiği il olmuştur. Bunu bizzat İçişleri Bakanımız da ifade ettiler. Dolayısıyla bu ilimiz açısından da olayların düştüğünü, kişilere karşı işlenen suçlarda büyük bir gerileme olduğunu en yetkili ağızdan da teyit etme manasında önemli bir bilgi. Mal varlığına karşı işlenen suçlara göz attığımızda 2024 yılının ilk 5 ayında 614 olay meydana gelmişken 2025 yılında bu sayı 432 olarak gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da gerileme oranı yüzde 29.6'ya tekabül etmektedir. Yine İçişleri Bakanımızın Mayıs ayında başkanlık ettiği toplantıda 2023-2024-2025 yıllarında malvarlığına karşı işlenen suçlarda ilimiz 30 büyükşehir arasında 5'inci sırada yer almaktadır. Kişilere karşı işlenen suçlarda en fazla düşüşün olduğu suçlarda 1'inci şehir, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da en fazla düşüşün olduğu 5'inci şehir. Hedefimiz inşallah mal varlığına karşı işlenen suçlarda da ilk 3'e girebilmek. Bunu hedefliyoruz. Bu önemli ve ciddi başarıdan dolayı hem emniyet müdürümüze hem de il jandarma komutanımıza teşekkür ediyorum. Bütün bu başarıda katkısı olan personelimizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Vali Çiftçi, toplantı sonunda, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda yaşanan düşüşten dolayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a başarı belgesi takdim etti. - ERZURUM