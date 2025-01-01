Vali Sezer'den Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika
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Vali Sezer'den Yeni Yıl Ziyareti

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Vali Yunus Sezer, kamu personelinin yeni yılını kutlamak için Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

01.01.2025 08:40
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Vali Sezer görev başındaki kamu personeliyle bir araya geldi

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yılın son gününde milleti için görev başında olan personeli tek tek ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, sırasıyla merkez Cumhuriyet Polis Merkezi, Kapıkule Sınır Kapısı, Dogan sınır karakolu, İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 1. Murat Devlet Hastanesi'nde nöbet başında görevini sürdüren, gümrük, emniyet ve jandarma personeli ile buluşarak tüm personel ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerini sürdüren Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bulunan hudut karakoluna giderek vatanın, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden sınırda nöbet tutan kahraman Mehmetçikle buluştu. Vali Sezer, görev yapan tüm personelin yeni yılını kutladı.

Vali Yunus Sezer, yeni yıl ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretler dahilinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personelle de bir araya geldi. AFAD, GAMER ve 112 ekiplerinin yeni yılını kutlayarak vatandaşları etkileyen acil durumlar karşısında kesintisiz hizmet sunan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Hemen ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi ve Yenidoğan Ünitesini ziyaret eden Vali Sezer, vatandaşların sağlığı için 7/24 esasına göre çalışan tüm sağlık personeline görevlerinde başarılar diledi. Vali Sezer, görevi başında hizmet veren tüm sağlık personelin yeni yılını kutladı.

Ziyaretleri sırasında açıklama yapan Vali Sezer, "İnşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde 2025 yılında hep beraber ülke ve millet olarak geçiririz diye temennilerimi öncelikle iletmek istiyorum. Bugün vatandaşlarımız yeni yıllarını huzur içerisinde evde ve sokaklarda geçiriyorlar. Bununla ilgili olarak da bizler serhat ili olarak güvenlik ve asayiş tedbirlerimizi almış durumdayız. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yılı geçirirken, sahada olan, çalışan ve nöbet tutan arkadaşlarımız var, onları da ziyaret ederek hem yeni yıllarını tebrik ediyoruz hem de arkadaşlarımızla beraber yeni yıla bizler de gireceğiz. Bugün ilimiz serhat ili olması hasebiyle, güvenlik tedbirleri ve asayiş tedbirleri yoğun bir şekilde alınmış durumda ve arkadaşlarımız hepsi sahadalar. Hem emniyet hem jandarma hem de hudut birliklerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bugün 188 ekip, bin 647 jandarma ve polis personelimiz, sahada şu anda görev yapıyorlar. Aynı şekilde gümrüklerimiz, malumunuz 4 tane gümrüğümüz var. Gümrükte de hem gümrük personelimiz, hem de orada da polislerimiz, emniyet personelimiz orada da görev yapıyorlar. Gümrüklerde de bugün gece sabaha kadar 188 personel vatandaşlarımıza hizmet sunmak üzere yine gümrüklerde görev yapacaklar. Aynı şekilde Allah kaza bela vermesin; sağlıklı bir gece, gün geçirelim ama sağlık personelimiz ve 112 personelimiz de yine aynı şekilde bu gece onlarda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürecekler. 472 sağlık personelimiz de yine görevleri başında Edirne'mize, hemşehrilerimize hizmet etmek üzere bu gece vazifelerinin başında olacak. Ben tekrar bütün Edirne'mizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum. Kazasız, belasız bir yılı geride bıraktık, inşallah daha huzurlu, daha mutlu bir yılı da hep beraber karşılarız ve yıl içerisinde de bulunuruz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum, kutluyorum, sağlık ve başarılar diliyoruz, mutluluklar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Sezer'den Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika

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