Vali Yiğitbaşı'ndan Sosyal Proje Değerlendirmesi - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı'ndan Sosyal Proje Değerlendirmesi

Vali Yiğitbaşı\'ndan Sosyal Proje Değerlendirmesi

Afyonkarahisar Valisi, gençlere yönelik sosyal projeleri görüştü.

12.10.2024 11:11
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli ekipleri ağırlayarak gençlere ve çocuklara yönelik sosyal projeleri görüştü.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile birlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisleri kabul etti. Ziyarette, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun geneline yönelik uygulanan sosyal projeler ile yapılacak yeni çalışmalar görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Yiğitbaşı'ndan Sosyal Proje Değerlendirmesi - Son Dakika

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