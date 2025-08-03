Van'da 11 Kişi Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 11 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 8 bin 116 devriye görevi yapıldığı belirtilerek, "71 bin 845 şahıs ve 69 bin 902 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 38, hırsızlık suçundan 5, kaçakçılık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 8, diğer suçlardan 33 şahıs olmak üzere toplam 89 şahıs yakalanmış olup 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN