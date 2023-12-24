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Van'da 12 kişiye adli ve idari işlem - Son Dakika
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Van'da 12 kişiye adli ve idari işlem

Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçu işleyen 12 kişi hakkında adli ve idari işlem başlattı.

24.12.2023 - 10:09,
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Van'da 'sporda şiddet' operasyonu: 12 gözaltı

VAN - Van'da "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ve "şiddete neden olabilecek açıklamalar" maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve Siber Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğümüzce yapılan sanal devriye sonucunda; 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' ve 'şiddete neden olabilecek açıklamalar' maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Van\'da 12 kişiye adli ve idari işlem
Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 12 kişiye adli ve idari işlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 12 kişiye adli ve idari işlem - Son Dakika
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