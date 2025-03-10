Van'da 16 Şahıs Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 16 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda 2 bin 370 devriye görevi icra edildiği belirtildi. 68 bin 510 şahıs ve 60 bin 324 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 12, hırsızlık suçundan 6, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 9, diğer suçlardan 29 şahıs olmak üzere toplam 61 şahıs yakalanmış olup 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN