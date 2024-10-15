Van'da 17 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 17 kilo 756 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Narkotik Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "7-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Başkale, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve İpekyolu ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 10 olayda, 11 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 17 kilo 756 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 2 gram eroin, 26 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir" denildi. - VAN