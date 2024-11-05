Van'da 3 Gün Eylem Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Van'da 3 Gün Eylem Yasağı

Van Valiliği, 5-7 Kasım tarihlerinde eylem ve etkinlikleri yasakladığını açıkladı.

05.11.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinlikleri 3 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 05.11.2024 (dahil) ile 07.11.2024 tarihi (dahil) 3 gün süre ile valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlara, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Van Valiliği, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Hukuk, Terör, Kamu, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 3 Gün Eylem Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 3 Gün Eylem Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.