Van'da 31 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 31 kilo 822 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "narkotik suçlarıyla mücadele" kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyetlerde 2 olay meydana gelmiş olup, yapılan aramada 31 kilo 822 gram metamfetamin ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN