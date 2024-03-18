Van\'da 36 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 36 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 36 kilo 500 gram eroin, 60,10 gram metamfetamin, 6,28 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN