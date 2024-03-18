Van\'da 36 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 36 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 36 kilo 500 gram eroin, 60,10 gram metamfetamin, 6,28 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet süren gençler, eğlence sırasında kurusıkı tabanca ile birbirlerine ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerini tespit etti. Operasyon sonucunda iş yerine mühürleme işlemi yapıldı ve toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Elazığ'ın merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 27 F 6444 ile 23 AAZ 754 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yüzüğü keserek çıkardı. Vatandaş rahat nefes aldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir şahsın seyir halindeki bir otomobilin bagaj kapağının üzerinde yolculuk yapması kameraya yansıdı. Şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, yan yola giren otomobil ise gözden kayboldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Adana'da Seyhan polisi silah ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin evine yaptığı operasyonda 31 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirdi. Yakalanan şüpheli, silahların kendisine ait olmadığını iddia etti.
Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi'nde meydana gelen muhtarlık seçimiyle ilgili silahlı kavga olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın failleri arasında mahalle muhtarı da bulunuyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda birçok silah, kaçak sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadele devam edeceği bildirildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, silah ticareti yaptığı öne sürülen bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 31 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, silahların kendisine ait olmadığını iddia etti.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, elektronik sigara, puro, külçe altın, tarihi eser niteliğinde olan heykel ve taş objeler bulunuyor.
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