Van\'da 47 Kişi Tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranması bulunan 47 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 9 bin 261 devriye görevi yapıldığı belirtildi. 276 bin 665 şahıs ve 255 bin 763 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 95, terör suçundan 4, hırsızlık suçundan 9, uyuşturucu madde suçundan 20, kaçakçılık suçundan 7 ve diğer suçlardan 138 şahıs olmak üzere toplam 273 şahıs yakalanmış olup 47'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı Karacahisar Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek icra edilen araştırma neticesinde Çakmakköy Mahallesi'nde ikamet eden M.L.K isimli şahsa avlanma yasağı bulunan dağ keçisi türünü avladığı tespit edilmiş edilerek 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği toplam 650 bin TL cezai işlem uygulanmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi. - VAN