Van\'da 5 Bin Bağ Ot Yandı

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Van'da 5 bin bağ ot yanarak kül oldu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinen bilgiye göre yangın, akşam 20.30 saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde ikamet eden Resul Şen'e ait ot yığınında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı ot yığınında çıkan yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Gürpınar, Tekstilken ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından 5 bin bağ ot yanarak kül olurken yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.