Van\'da 55 Şahıs Tutuklandı

Van'da 241 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs yakalanıp adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 1 adet Ak-47 tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 45 adet fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 302 aranan şahıs yakalanmış, 241 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN