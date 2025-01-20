Van'da 64 Suçlu Tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 64 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet tüfek, 2 adet silah, 4 adet kurusıkı tabanca, 36 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet cep telefonu ve 15 adet jeneratör ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 500 paket kaçak sigara, 108 adet iskambil kartı, 1200 TL kumar parası, 148 adet tombala kartı, 1327 adet tombala pulu ele geçirilmiş, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesine istinaden kumar oynayan 21 şahsa 129.458 TL idari para cezası uygulanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 202 şahıs yakalanmış, 126 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN